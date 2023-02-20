Тверь, , 18:12 — REGNUM 42 российских региона стали участниками всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, победителей которой объявили в Санкт-Петербурге. Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма», оставив позади Республику Татарстан и Калужскую область, а также серебряным призером номинации «Территория музейного туризма».

Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма» всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Пресс-служба правительства Тверской области

Премия Russian Travel Awards проводится по итогам прошедшего года и направлена на развитие, продвижение внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Перечень регионов-финалистов был сформирован по итогам профессиональных конкурсов и рейтингов, на основании предложений ассоциаций и сообществ в сфере индустрии гостеприимства.

«Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные».

На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО «Национальные приоритеты» и представителей ассоциаций автомототуризма России.

Для Тверской области звание лучшего региона для автотуризма ставит амбициозные задачи по продвижению маршрутов в малые города, формированию культурного кода региона и улучшению туристической инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2022 году благодаря субсидии в пяти городах появились новые оборудованные санитарные зоны и парковочные пространства. В 2023 году будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция «Перешагни Волгу», межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по «Государевой дороге», проект «Медиаразведка туту. ру».

Более 120 музейных пространств Верхневолжья также получили высокую оценку жюри. Особо были отмечены впервые реализованные в России проекты по обмену площадками между федеральными музеями Бородино и ВИЭМ в Торжке, фестиваль Тверского императорского дворца «Екатерининская миля» и интерактивный подход к экскурсиям в Тверском краеведческом музее. В качестве примера регионам России был приведён опыт Тверской области по софинансированию открытия современных музейных пространств, всего более 25 новых площадок появилось в регионе за последние несколько лет.

По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число путешественников, посетивших Тверскую область, выросло в два раза. Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии.