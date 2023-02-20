Тверь, 20 февраля 2023, 18:12 — REGNUM 42 российских региона стали участниками всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, победителей которой объявили в Санкт-Петербурге. Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма», оставив позади Республику Татарстан и Калужскую область, а также серебряным призером номинации «Территория музейного туризма».

Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма» всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
Тверская область стала победителем номинации «Территория автотуризма» всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
Пресс-служба правительства Тверской области

Премия Russian Travel Awards проводится по итогам прошедшего года и направлена на развитие, продвижение внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Перечень регионов-финалистов был сформирован по итогам профессиональных конкурсов и рейтингов, на основании предложений ассоциаций и сообществ в сфере индустрии гостеприимства.

«Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные».

На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО «Национальные приоритеты» и представителей ассоциаций автомототуризма России.

Для Тверской области звание лучшего региона для автотуризма ставит амбициозные задачи по продвижению маршрутов в малые города, формированию культурного кода региона и улучшению туристической инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2022 году благодаря субсидии в пяти городах появились новые оборудованные санитарные зоны и парковочные пространства. В 2023 году будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция «Перешагни Волгу», межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по «Государевой дороге», проект «Медиаразведка туту. ру».

Более 120 музейных пространств Верхневолжья также получили высокую оценку жюри. Особо были отмечены впервые реализованные в России проекты по обмену площадками между федеральными музеями Бородино и ВИЭМ в Торжке, фестиваль Тверского императорского дворца «Екатерининская миля» и интерактивный подход к экскурсиям в Тверском краеведческом музее. В качестве примера регионам России был приведён опыт Тверской области по софинансированию открытия современных музейных пространств, всего более 25 новых площадок появилось в регионе за последние несколько лет.

По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число путешественников, посетивших Тверскую область, выросло в два раза. Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии.