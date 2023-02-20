Москва, 20 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов 20 февраля скончался после ДТП в возрасте 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Печальные новости из Краснодарского края, — говорится в сообщении. — Сегодня скончался бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов».

По информации ВФВ, на прошлой неделе спортсмен попал в аварию. На протяжении шести дней он был в коме, врачи не смогли помочь ему. В федерации выражают соболезнования родным погибшего.

Осипов выступал за сборные команды Краснодарского края с 12 лет. В 2019 году он в паре с Анатолием Василенко завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по пляжному волейболу.