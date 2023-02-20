Стокгольм, 20 февраля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Король Швеции Карл XVI Густав перенёс операцию на сердце. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба королевского двора.

Bengt Nyman Король Швеции Карл XVI Густав

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Уточняется, что хирургическое вмешательство было плановым и прошло успешно.

«Сегодня утром, 20 февраля, Его Высочество король перенёс хирургическое вмешательство в области сердца с использованием катетерной технологии в области сердца», ― говорится в сообщении, которое цитирует журнал Hello!

В пресс-службе добавили, что Карл XVI Густав чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заразились коронавирусом.