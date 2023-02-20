Брюссель, , 18:02 — REGNUM Европейский союз (ЕС) намерен включить в антироссийский пакет санкций уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за эвакуацию детей в зоне спецоперации, передает портал EUobserver.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ЕС также включит в чёрный список 59 человек и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк.

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Напомним, страны ЕС вводят десятый по счёту пакет санкций против России. Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС уже ввел все возможные санкции против России, каждый следующий пакет направлен лишь на предотвращение попыток обхода.