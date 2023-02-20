Москва, 20 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В конце следующего месяца будет возвращён на Землю повреждённый корабль «Союз МС-22», заявил 20 февраля руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз МС-22

«В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого «Союза», — заявил Соловьёв.

Генеральный конструктор по российским пилотируемым комплексам и системам также сообщил, что возвращение на землю «Союза МС-22» невозможно в пилотируемом режиме из-за повреждённой системы терморегулирования, ведь «люди — очень активные источники тепла».

Напомним, повреждение системы терморегулирования «Союза МС-22» произошло в середине минувшего декабря: на корабле разгерметизировался внешний контур радиатора системы терморегулирования. Это произошло, как выяснилось позже, из-за удара спорадическим метеороидом.