Киев, 20 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Посол Украины в Бухаресте вызван в Министерство иностранных дел Румынии. Как заявил премьер-министр Николае Чукэ, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами проводимых в канале Быстрое работ.

michelbossart Флаги Румынии и Евросоюза

«Сегодня в МИД будет присутствовать посол Украины, ему будет предложено, чтобы в ближайший период власти Румынии получили одобрение на проверку проводимых работ, и чтобы наши технические средства могли войти в канал [Быстрое — ред.]», — заявил Николае Чукэ.

Также премьер-министр отметил, что речь идет о выполнении работ, оказывающих воздействие на окружающую среду дельты Дуная.

По словам Чукэ, румынские эксперты в ближайшее время должны провести замеры глубины канала. На основе результатов проверки будут приняты решения о дальнейших действиях.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску обвинил Россию в стремлении дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.