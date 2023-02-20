Москва, 20 февраля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Со своими авантюрными технологиями по «переустройству» Ближнего Востока не хотят расстаться страны Запада. Об этом говорится в обнародованном 20 февраля пресс-службой российского Министерства иностранных дел комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о западной линии в вопросе урегулирования на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Судя по поступающей информации, на Западе не могут расстаться со своими авантюрными технологиями по «переустройству» Ближнего Востока», — отмечается в сообщении.

Также российский дипломат указала на публикацию французской газеты Le Figaro, в которой говорится, что под предлогом активизации роли Франции в урегулировании на Ближнем Востоке французские власти дали поручение высокопоставленным сотрудникам своей дипслужбы и разведывательных структур подобрать кандидатуру на замену действующему президенту Палестины Махмуду Аббасу.

«В Елисейском дворце решили пойти по пути смены режима в Палестине, рассматривая подобную манипуляцию чуть ли не как панацею для достижения палестино-израильского урегулирования», — указывается в комментарии.

Кроме того, добавляется, что в Москве считают подобные умозаключения в корне неверным пониманием ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о визите президента США Джо Байдена на Украину.