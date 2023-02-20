Новочеркасск, Ростовская область, 20 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Пожар произошел в одном их частных домов в городе Новочеркасске. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Информация о возгорании на улице Пушкинская в Новочеркасске поступила в дежурную часть около 16:05. На место пожара выехали 25 огнеборцев. В тушении огня применялось девять единиц техники.

В помещении, где произошел пожар, были обнаружены тела четверых погибших. Как уточнили в ведомстве, все четверо вели асоциальный образ жизни.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 20 февраля госпитализировали после пожара в отеле туристку из России.

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