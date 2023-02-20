Варшава, 20 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса оказался в числе той категории граждан, по которой большее всего бьёт возросшая инфляция в Польше. Как и многие пенсионеры, он пожаловался на дороговизну и стремительное обнищание. Об этом сообщает Super Express.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Лех Валенса

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Политик, ранее неоднократно позволявший себе антироссийские и русофобские высказывания, рассказал, что уже много лет его пенсия остаётся на прежнем уровне и не растёт.

«Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим не доволен», ― указал политик.

При этом издание указывает, что Валенса получает более 11–13 тысяч злотых чистыми (от 182 до 216 тысяч рублей), что для среднего пенсионера может считаться астрономической суммой. Однако и этого бывшему главе государство недостаточно.

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Вину за такую ситуацию в стране Валенса возложил на нынешнюю власть и порадовался, что ему не приходится ходить по магазинам и видеть «эти колоссальные суммы за продукты» питания, так как закупки делает его супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Польше был зафиксирован рекордный уровень инфляции. Он составил 17,2% по сравнению с ценами сентября 2021 года. В октябре Польша пережила новый рост инфляции до 17,9%, что стало рекордным значением за 25 лет.