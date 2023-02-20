Молдавия, , 17:46 — REGNUM Активисты и сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» 20 февраля вышли на акцию протеста возле Апелляционной палаты Кишинёва. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Протесты оппозиции в Кишиневе © Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Сообщается, что акция проходит в связи с рассмотрением дела о хищениях, в которых обвиняют лидера партии Илана Шора. Кроме того, в районном суде Кишинёва рассматривают меру пресечения для восьмерых активистов этой политсилы, задержанных накануне перед протестным митингом.

Участники акции пришли с плакатами: «Нет политическим репрессиям», «Илан Шор, мы с тобой», «Хватит имитировать правосудие» и другие. Они также скандируют: «Нет диктатуре» и требуют отставки президента Молдавии Майи Санду.

«Мы сегодня очередной раз надеемся, что юстиция не до конца захвачена», — сказал, выступая перед протестующими, депутат парламента страны от «Шор» Вадим Фотеску.

Напомним, в Молдавии Шора признали виновным в причастности к «краже миллиарда долларов», когда три банка вывели из страны деньги, предназначенные для кредитования молдавского бизнеса. Тогда он был мэром города Орхея и председателем правления одного из участвовавших в схеме банка — Banca de Economii.

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