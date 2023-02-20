Киев, , 17:41 — REGNUM Введённую вечером в Днепропетровской и Харьковской областях воздушную тревогу отменили.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинские власти также отменили режим тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, дважды на Украине 20 февраля объявляли воздушную тревогу: в полдень — на всей территории и после 17:00 мск — в двух вышеуказанных регионах.

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