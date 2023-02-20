Будапешт, 20 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Венгрия и Китай готовы совместно с другими странами искать пути мирного урегулирования украинского конфликта. Это мнение высказали в ходе состоявшейся встречи в Будапеште 20 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая, член политбюро Ван И.

EPA/ZOLTAN MATHE/ТАСС Ван И и Петер Сийярто

Как отметил венгерский министр, «каждый день, который проходит рядом с войной, идущей по соседству, приносит много проблем Венгрии» и всему миру, поэтому мир на Украине должен быть достигнут как можно скорее.

Китайский политик Ван И также призвал к мирным переговорам и выразил намерения вместе с Венгрией и другими странами работать над тем, чтобы «как можно скорее положить конец нынешней военной ситуации».

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Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине может закончиться переговорами, но не между Москвой и Киевом, а между Россией и США.