Москва, , 17:38 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 20 февраля, провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и министр обороны РФ Сергей Шойгу © Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Сергей Шойгу в том числе поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность генсека ОДКБ.

Напомним, что экс-министр обороны Республики Казахстан был назначен на должность на трехлетний срок 1 января 2023 года.

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров сообщил об увеличении численности сил на восточном фланге блока НАТО в 2,5 раза за последний год.

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