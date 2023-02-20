Москва, 20 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 20 февраля, провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.

Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и министр обороны РФ Сергей Шойгу

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Сергей Шойгу в том числе поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность генсека ОДКБ.

Напомним, что экс-министр обороны Республики Казахстан был назначен на должность на трехлетний срок 1 января 2023 года.

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров сообщил об увеличении численности сил на восточном фланге блока НАТО в 2,5 раза за последний год.