Москва, , 17:34 — REGNUM Коллегия МИД России обсудила необходимость формирования пакета политических, экономических и гуманитарных проектов, отвечающих интересам России и стран Африки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе заседания рассмотрены предложения по содержательному наполнению саммита и сопутствующих мероприятий», — говорится в сообщении МИД России.

Напомним, второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге.