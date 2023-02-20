Москва, 20 февраля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Коллегия МИД России обсудила необходимость формирования пакета политических, экономических и гуманитарных проектов, отвечающих интересам России и стран Африки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«В ходе заседания рассмотрены предложения по содержательному наполнению саммита и сопутствующих мероприятий», — говорится в сообщении МИД России.

Напомним, второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге.