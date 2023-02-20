Король Великобритании Карл III посетил тренировку украинских военных в Англии

Лондон, , 17:30 — REGNUM Тренировочную базу, расположенную в юго-западной части Англии, на которой ведётся подготовка военных вооружённых формирований Украины, посетил король Великобритании Карл III. Видеозапись этого 20 февраля опубликовала британская газета Daily Express.

Король Великобритании Карл III в лагере подготовки ВСУ Цитата из видео. Лагель для ВСУ. 2023. Великобритания

Отмечается, что Карл III вместе с главой Генерального штаба британских Сухопутных войск Патриком Сандерсом посмотрел на тренировки военных ВСУ, проводимых британскими и западными инструкторами, пообщавшись с ними.

Кроме того, уточняется, что также британский монарх встретился с ведущими подготовку украинских военнослужащих инструкторами из Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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