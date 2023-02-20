Лондон, 20 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Тренировочную базу, расположенную в юго-западной части Англии, на которой ведётся подготовка военных вооружённых формирований Украины, посетил король Великобритании Карл III. Видеозапись этого 20 февраля опубликовала британская газета Daily Express.

Цитата из видео. Лагель для ВСУ. 2023. Великобритания Король Великобритании Карл III в лагере подготовки ВСУ

Отмечается, что Карл III вместе с главой Генерального штаба британских Сухопутных войск Патриком Сандерсом посмотрел на тренировки военных ВСУ, проводимые британскими и западными инструкторами, пообщавшись с ними.

Кроме того, уточняется, что также британский монарх встретился с ведущими подготовку украинских военнослужащих инструкторами из Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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