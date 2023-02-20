Сочи, Краснодарский край, , 17:29 — REGNUM В горах Сочи сошла лавина. Под удар стихии попала санно-бобслейная трасса. Об этом 20 февраля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Красная Поляна © Артур Лебедев/РИА Новости

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«На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало ограждение и коммуникации», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет.

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По данным синоптиков, в горах Сочи до конца суток 20 февраля прогнозируются сильные снегопады. На высотах выше 500 метров лавиноопасно. Горожанам и гостям курорта рекомендовано воздержаться от походов в горы и предпринять необходимые меры.