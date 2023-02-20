Москва, , 17:27 — REGNUM Фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает источник РИА Новостей.

Фигурист Роман Костомаров Марина Каширская © ИА REGNUM

«Состояние крайне тяжелое», — сообщил источник.

По уточненной информации, у фигуриста поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у 46-летнего олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Фигурист попал в больницу с пневмонией 10 января.

Ранее по теме: У фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга — Shot