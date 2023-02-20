Фигурист Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии
Москва, 20 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает источник РИА Новостей.
Марина Каширская ИА REGNUM
Фигурист Роман Костомаров
«Состояние крайне тяжелое», — сообщил источник.
По уточненной информации, у фигуриста поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у 46-летнего олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Фигурист попал в больницу с пневмонией 10 января.
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