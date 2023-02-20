Суджанский район, Курская область, , 17:26 — REGNUM Пожар в блиндаже одного из подразделений Западного военного округа, в результате которого погибли военные, был вызван грубым нарушением военнослужащими безопасности при обращении с горючими материалами, сообщили 20 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство отмечает, что в блиндаже подразделения ЗВО, дислоцированного в Курской области, сегодня произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами.

«В результате пожара погибли шесть военнослужащих, — сообщили в Минобороны РФ. — Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование».

Напомним, пожар, как сообщали ранее СМИ, начался после взрыва, который, в свою очередь, произошёл во время растапливания печи в блиндаже.

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