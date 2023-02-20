Киев, 20 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена вечером 20 февраля в двух украинских регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 17:08 мск режим воздушной тревоги введён в Харьковской и Днепропетровской областях. Также украинские власти объявили воздушную тревогу в контролируемой Киевом части Запорожской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после полудня на Украине во всех регионах объявляли воздушную тревогу. Это произошло в то время, как Киев посетила американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.