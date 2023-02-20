Reuters: разведка Нидерландов обвинила Россию в «подготовке» подводных диверсий

Амстердам, , 17:15 — REGNUM По утверждениям спецслужб Нидерландов, на протяжении последних месяцев Россия якобы осуществляет сбор разведывательных данных для «проведения диверсий» на критически важной подводной инфраструктуре в нидерландской части Северного моря. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters, не приводя в своей публикации каких-либо доказательств таких заявлений.

Амстердам © Александр Рюмин/ТАСС

Отмечается, что в совместном докладе службы общей разведки и безопасности (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов утверждается, что имеются ввиду диверсии на интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях.

«Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям», — также утверждается в документе, приводимом агентством.

Вместе с тем, не приводится никаких доказательств таких обвинений, и добавляется, что Россия также якобы собирает информацию для диверсий на нидерландских объектах водоснабжения и энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадёт и потому придётся выстраивать с ней отношения