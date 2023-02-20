Военный аналитик оценил вероятность поставки на Украину дальнобойных ракет

Москва, , 18:26 — REGNUM Далеко не случайно, что тема дальнобойных вооружений была затронута главами Великобритании и США с разницей всего в несколько дней. Между странами может существовать соглашение о совместном усилении огневой мощи ВСУ, сказал ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике ВПК Максим Тумбарцев.

Самолет RAF Tornado GR4 с двумя ракетами Storm Shadow под фюзеляжем (сс) Geoff Lee/MOD

Британский премьер Риши Сунак в рамках Мюнхенской конференции заявил, что Лондон готов в числе первых усилить огневые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Сунака, речь идет о передаче Киеву вооружений дальнего радиуса действия.

Президент США Джо Байден в ходе своего, не объявленного заранее визита в Киев 20 февраля сообщил: Вашингтон и союзники готовят масштабные поставки вооружений для ВСУ. По словам Байдена, речь идёт о сотнях танков, тысячах единиц лёгкой бронетехники и артиллерийских систем. По данным Reuters, на встрече Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, речь шла о поставках ракетных систем HIMARS, боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационных станций.

По данным Reuters, в ходе встречи также обсуждался вопрос о поставках Украине дальнобойных ракетно-артиллерийских систем. Но, как отмечал ИА REGNUM, по итогам визита Байдена Киев так и не получил того, на что рассчитывал — ракеты ATACMS c дальностью поражения до 300 км.

Понятно, почему именно сейчас прозвучало заявление Сунака и просьба, озвученная Зеленским, отмечает Тумбарцев. Усиление ВСУ происходят в рамках подготовки украинским командованием, совместно с его союзниками, полномасштабного военного наступления.

«Но тут весь вопрос в возможностях США. Американская пресса по этому вопросу приводит резонный аргумент — запасов ATACMS недостаточно для поставок на Украину. За последние 20 лет концерном Lockheed Martin было произведено 4 тысяч ATACMS из которых 600 было израсходовано в ходе конфликтов на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Оставшиеся ракеты распределены по запасам американской армии и иностранных заказчиков, отмечает Тумбарцев. «Соответственно, отправки какого-то существенного количества на Украину ожидать не стоит. Небольшое количество погоды не сделает и вызовет лишнее раздражение. Конечно, тут могут быть и иные факторы, но пока такие поставки маловероятны», — указал эксперт.

Но, добавил Тумбарцев, теоретически может идти речь о поставках двух вариантов дальнобойных вооружений — в рамках вероятного британо-американского соглашения об усилении огневой мощи ВСУ.

«Речь либо о крылатых ракетах Storm Shadow либо о барражирующих боеприпасах дальнего действия, — указал эксперт. — Storm Shadow/SCALP-EG — это французско-британская крылатая ракета воздушного и морского базирования. Если она может быть передана ВСУ, то скорее всего будет поставлена экспортная версия по типу той, что получили ОАЭ на истребители Mirage 2000 — Black Shaheen».

Storm Shadow — ракеты с дальностью поражения до 290 км. «Но здесь уже встаёт вопрос о поставке самолётов, поскольку непонятно, с какой платформы может осуществляться пуск ракет, — указал эксперт. — Тут следует помнить, что британские ракеты Brimstone (воздушного базирования) запускают вообще с полукустарных наземных самоходных пусковых установок. Была бы ракета, а там что-нибудь придумают».

Есть другой вариант: британцы ведут работы по созданию барражирующего боеприпаса дальнего действия, предположил Тумбарцев.

«Речь о вооружениях, которые ещё называют «беспилотниками-камикадзе». Такие боеприпасы в случае их производства в товарном количестве и поставки смогут «заменить» используемые советские Ту-141 «Стриж» в плане нанесения ударов по объектам глубоко на территории России, поскольку дальность поражения такого боеприпаса может составлять и 500 и 100 км», — резюмировал специалист.

Ранее ракеты Storm Shadow применялись ВВС Великобритании при нанесении ударов по территории Сирии. Ряд источников отмечает, что как минимум часть ракет была уничтожена сирийскими силами ПВО, использующими преимущественно устаревшие зенитные системы.

Также, часть ракет упала на сирийской территории в последствии могла быть исследована российскими военными специалистами.