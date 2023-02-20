Брюссель, , 17:14 — REGNUM Визит главы Белого дома Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени и при соблюдении «строжайшей секретности». Об этом 20 февраля сообщает издание Politico.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил украинский чиновник, украинская сторона «долго запрашивала визит». По его словам, на подготовку поездки американского лидера в Киев ушло около недели.

Источник добавил, что подготовка визита велась «в строжайшем уровне секретности» по линиям коммуникации главы офиса Зеленского Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Добавим, что Андрей Ермак назвал визит Байдена в столицу Украины «историческим» и «стратегическим». Он поблагодарил советника США по национальной безопасности Джейка Салливана за помощь в планировании визита.

Напомним, на 20 февраля была запланирована поездка Байдена в Польшу, что предоставило возможность для необъявленного визита на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В столице Украины он провёл встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским, вместе с которым посетил территорию монастыря, где находится Михайловский собор, мемориала памяти военнослужащих ВСУ, погибших во время спецоперации.

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В ходе своего первого после начала спецоперации визита в Киев глава Белого дома пообещал Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.