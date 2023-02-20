Брюссель, 20 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Визит главы Белого дома Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени и при соблюдении «строжайшей секретности». Об этом 20 февраля сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Как заявил украинский чиновник, украинская сторона «долго запрашивала визит». По его словам, на подготовку поездки американского лидера в Киев ушло около недели.

Источник добавил, что подготовка визита велась «в строжайшем уровне секретности» по линиям коммуникации главы офиса Зеленского Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Добавим, что Андрей Ермак назвал визит Байдена в столицу Украины «историческим» и «стратегическим». Он поблагодарил советника США по национальной безопасности Джейка Салливана за помощь в планировании визита.

Напомним, на 20 февраля была запланирована поездка Байдена в Польшу, что предоставило возможность для необъявленного визита на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В столице Украины он провёл встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским, вместе с которым посетил территорию монастыря, где находится Михайловский собор, мемориала памяти военнослужащих ВСУ, погибших во время спецоперации.

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В ходе своего первого после начала спецоперации визита в Киев глава Белого дома пообещал Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.