Москва, , 17:14 — REGNUM Жителям сирийской Латакии, пострадавшим от землетрясения, передали гуманитарную помощь из России. Её привезли населению директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова и военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. О проведении гуманитарной акции сообщили 20 февраля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Гуманитарная акция в Сирии Цитата из видео. Министерство обороны России

Всего было передано свыше семи тонн груза, в том числе лекарственные и дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, детское питание и памперсы, а также питьевая вода и продукты питания.

Кроме того, российские военнослужащие раздали пострадавшим теплые вещи и одеяла, микроволновые печи и электроплиты.

Напомним, разрушительное землетрясение, произошедшее в Сирии 6 февраля, унесло более 5,8 тыс. жизней сирийских граждан.