Берлин, , 17:13 — REGNUM Депутат Бундестага Штеффен Котре заподозрил правительство Германии в умалчивании реальных расходов страны, вызванных участием в конфликте на Украине.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В представленной информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — говорится в заявлении Котре.

Также депутат добавил, что в рамках своего письменного запроса узнал, что до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат было выделено более 18 миллионов евро.

По данным федерального правительства Германии, объем оказываемой Украине помощи в 2022 году составил 2 миллиарда евро, в этом — 2,2 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что президент Украины Джо Байден во визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в размере 500 миллионов евро.

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