Минск, , 17:10 — REGNUM В Белоруссии произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели 11 человек, сообщает 20 февраля пресс-служба МВД страны.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси произошло на 9-м км автодороги Р-69 (Смолевичи — Шацк). В результате ДТП погибли 11 человек, в том числе ребенок, ещё шесть человек доставлены в больницу.

На место происшествия лично приедет глава МВД страны Иван Кубраков. Сотрудники милиции оказывают помощь участникам дорожного движения и обеспечивают объезд места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Новосибирска, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в больнице.