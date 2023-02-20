Красногорск, 5 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В 2016 году Московская область дополнительно выделила 35 млн рублей на обновление парка автобусов, используемых для перевозок детей. Такую же сумму власти региона готовы потратить и в 2017 году, сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

Как заявила министр, комментируя смертельное ДТП, произошедшее в 4 декабря Ханты-Мансийске, автобусы, перевозящие детей, должны быть не старше 10 лет, а также должны быть подключены к системе ГЛОНАСС. В Московской области на замену устаревших автобусов в 2016 году было выделено 35 млн рублей и такая же сумма предусмотрена на следующий год.

«Что касается учреждений, подведомственных министерству социального развития Московской области, то у нас тоже есть автобусы, которые возят детей на всевозможные мероприятия, экскурсии. Прежде всего, необходимо сопровождение ДПС. Учреждение пишет соответствующую заявку в местное отделение ОВД — это обязательно», — заключила Фаевская.

Напомним, 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск — Тюмень произошло столкновение грузовика, двух легковых машин и рейсового автобуса, перевозившего детскую спортивную команду по акробатике. Авария унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей, еще 22 человека получили травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что властям необходимо запретить перевозку детей рейсовыми автобусами из-за невозможности контролировать такой вид перевозок."Почему эта группа детей поехала вечером? Остальные дети, как нам известно, выехали только утром сегодня. Почему дети ехали рейсовым автобусом?» — заявила омбудсмен, отметив, что водитель автобуса с детьми ранее «неоднократно нарушал ПДД».