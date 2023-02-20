Рогов заявил, что визит Байдена не даст Киеву ничего хорошего, а для Зеленского «запахло жареным»

Мелитополь, , 17:03 — REGNUM Приезд президента США Джо Байдена в Киев не обернётся для Украины ничем хорошим, а для украинского лидера Владимира Зеленского «запахло жареным». Такое мнение 20 февраля высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Рогов, слова которого приводит РИА Новости, своим визитом в Киев американский лидер хотел показать, что Украина является для Вашингтона дойной коровой, которую он доит.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что после такого визита Зеленскому «стоит напрячься».

«Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме. Это все ничем хорошим для представителей тех режимов не закончилось, поэтому для Зеленского запахло жареным», — сказал он.

Также Рогов уточнил, что, по его мнению, встреча Байдена с Зеленским выглядела ничтожно, так как украинский лидер выглядел около президента США как прислуга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента США Джо Байден заявил, что Украина якобы «преуспевает» в конфликте с Россией.