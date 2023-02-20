В МИД РФ назвали ближневосточный квартет единственным легитимным механизмом урегулирования

Москва, , 17:02 — REGNUM Единственным легитимным механизмом урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является ближневосточный квартет (Россия, США, ЕС и ООН), говорится в опубликованном 20 февраля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя данные о том, что ряд представителей ЕС мечтает «сформировать некий коллективный формат», Захарова отметила, что этой структурой пытаются подменить единственный легитимный механизм дипломатического сопровождения ближневосточного урегулирования — ближневосточный квартет международных посредников.

Мария Захарова «Подобные комбинации свидетельствуют о том, что в Париже, да и в других европейских столицах не желают учиться на собственных ошибках, предпочитая продолжать деструктивный курс на дальнейшую дестабилизацию Ближнего Востока».

Таким образом в МИД РФ отреагировали на материал газеты Figaro, в котором сообщается, что французские власти поручили высокопоставленным сотрудникам дипслужбы и разведструктур «осуществить подбор кандидатуры на замену действующему президенту Палестины Махмуду Аббасу.

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