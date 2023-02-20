Ближневосточный квартет нужен для примирения Израиля и Палестины — МИД РФ
Москва, 20 февраля 2023, 17:02 — REGNUM Единственным легитимным механизмом урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является ближневосточный квартет (Россия, США, ЕС и ООН), говорится в опубликованном 20 февраля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Комментируя данные о том, что ряд представителей ЕС мечтает «сформировать некий коллективный формат», Захарова отметила, что этой структурой пытаются подменить единственный легитимный механизм дипломатического сопровождения ближневосточного урегулирования — ближневосточный квартет международных посредников.
Таким образом в МИД РФ отреагировали на материал газеты Figaro, в котором сообщается, что французские власти поручили высокопоставленным сотрудникам дипслужбы и разведструктур «осуществить подбор кандидатуры на замену действующему президенту Палестины Махмуду Аббасу.
Читайте ранее в этом сюжете: В Палестине одобрили шаги МИД РФ по активизации ближневосточного «квартета»