Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Глава Белого дома прибыл в Киев 20 февраля в связи с политической необходимостью. Эта поездка должна была состояться, такое мнение высказал в комментарии о поездке американского лидера на Украину для издания Rolling Stone высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению собеседника, в течение последнего года, с начала спецоперации России на Украине, в Киеве побывали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие члены американской администрации. Однако сам Байден на Украине до сих пор не был.

По словам источника издания, американский президент выбрал Киев для встречи с Владимиром Зеленским, хотя ему предлагали варианты места встречи в неназванном районе на польско-украинской границе или во Львове.

Читайте также: Байден заявил, что Украина «преуспевает» в конфликте

Напомним, ранее сообщалось о прибытии 20 февраля в Киев президента США Джо Байдена и его встрече с Владимиром Зеленским, на которой глава Белого дома заявил, что Киев якобы «преуспевает» в конфликте с Россией.