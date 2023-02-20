Киев, , 16:53 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перед своим визитом в Киев 20 февраля получил гарантии сохранности.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», — сказал Медведев.

Напомним, что Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить военную помощь на 500 миллионов долларов. По данным Reuters, новый пакет американской военной помощи будет включать машины реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что США контактировали с Россией незадолго до визита Джо Байдена на Украину для исключения вероятности столкновения двух ядерных держав.

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