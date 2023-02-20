В Приднестровье встревожены переходом Молдавии на курс милитаризации — глава МИД Игнатьев

Тирасполь, , 16:54 — REGNUM Представители власти Молдавии делают заявления «милитаристского характера», что с тревогой воспринимают в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом 20 февраля сообщил на телеканале «Россия 24» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Виталий Игнатьев © Нина Зотина/РИА Новости

«Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации», — сказал он.

Игнатьев также критически отозвался о заявлении премьер-министра Молдавии Дорина Речана о стремлении Кишинёва добиться вывода российских миротворцев из ПМР. По словам главы МИД ПМР, подобные высказывания свидетельствуют о том, что ситуация в регионе весьма сложная.

Приднестровский министр отметил, что миротворческую операцию можно будет завершить только после разрешения молдавско-приднестровского конфликта. Другие подходы он считает недопустимыми и контрпродуктивными.

Напомним, после того как в парламенте Молдавии в 2021 году партия «Действие и солидарность» получила большинство, её основатель, президент республики Майя Санду стала регулярно делать заявления, что её не устраивает нейтральный статус республики и беспокоит нахождение российских миротворцев в Приднестровье.

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