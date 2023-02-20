Пятигорск, Ставропольский край, , 16:51 — REGNUM В городе-курорте Ессентуки Ставропольского края обнаружены подозрительные предметы. Об этом 20 февраля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Граната © Виктор Антонюк/РИА Новости

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«В районе улиц Чапаева и Гаевского обнаружены предметы, похожие на гранаты», ― уточнил он в сообщении в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что на месте обнаружения опасной находки работают экстренные службы, вызваны специалисты-взрывотехники.

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«Приняты меры безопасности. Проводятся другие необходимые мероприятия», ― добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Курском районе Ставропольского края в ходе досмотра автобуса, перевозившего военнослужащих, были обнаружены боеприпасы. Транспортное средство следовало из зоны проведения СВО по маршруту Запорожье — станица Калиновская. В ходе досмотра салона и багажного отделения было обнаружено два рюкзака, в которых в общей сложности находились 679 патронов, 22 запала УЗРГМ-2, 21 граната РГД-5, граната Ф-1.