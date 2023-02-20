Тель-Авив, Израиль, 20 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Российский актёр Дмитрий Назаров, который ранее неоднократно выступал против спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и недавно, после того как МХТ им. Чехова перестал с ним сотрудничать, уехал в Израиль с гастролями, написал новое стихотворение о «предательских рожах» в кино. Он разместил его 20 февраля на одном из видеохостингов.

Гавриил Григоров/ТАСС Дмитрий Назаров

В своём стихотворении Назаров заявил, что «предательские рожи» в кино научились «стирать», и в язвительной форме предложил заменить себя на российской сцене актёром Иваном Охлобыстиным, а актрису Лию Ахеджакову, спектакли которой ранее были сняты с репертуара, — актёром Владимиром Машковым.

Также уехавший в Израиль актёр предложил заменить в России кино мультипликацией, так как там, по его словам, не нужны актёры, упомянув бюджет фильма «Чебурашка», который, по его мнению, чрезмерно велик, и раскритиковал российскую власть за то, что она не поддерживает противников спецоперации.

Отметим, в середине января 2023 года Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, как сообщалось, после разговора с худруком театра Константином Хабенским уволили из МХТ им. Чехова, а затем также сняли с роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.