Рим, 20 февраля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает новостной телеканал RaiNews24.

LaPresse. Alessandro Bremec/LaPre/Global Look Press Джорджа Мелони

Уточняется, что сначала премьер Италии посетит Польшу, где запланировала встреча с польским коллегой Матеушем Моравецким. Предположительно визит состоится вечером 20 февраля. После этого глава итальянского правительства на поезде отправится в Киев.

В ходе встречи Мелони и Зеленский обсудят участие Италии в процессе восстановления Украины, а также проведение в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данному вопросу.

Газета Il Fatto Quotidiano также пишет, что премьер Италии привезёт Владимиру Зеленскому вооружение и противоракетную систему Samp-T.

Как передавало ИА REGNUM, Италия сможет поставить Киеву до пяти боевых самолетов. Возможно, речь идет о штурмовиках Amx и истребителях третьего поколения Tornado.