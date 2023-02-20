Санкт-Петербург, 20 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в качестве «профилактической меры» после череды коррупционных скандалов поручил организовать для чиновников «ознакомительные экскурсии» в учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых». <…> В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов», — цитирует Дрозденко пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что на данный момент в правительстве Ленинградской области идет проверка правоохранительных структур, а также внутренние проверки.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля Государственная дума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, ратифицированную 25 июля 2006 года.