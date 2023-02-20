Байден заявил, что уверен в том, что Украина продолжит «брать верх» в конфликте с Россией

Киев, , 16:32 — REGNUM По мнению президента США Джо Байдена, Украина якобы «преуспевает» в конфликте с Россией. Он заявил об этом 20 февраля на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы преуспеваете, несмотря на все ожидания, кроме ваших собственных», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что он уверен в том, что Киев якобы продолжит «брать верх» в конфликте с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Associated Press сообщило, что Соединенные Штаты связывались с Россией незадолго до визита Джо Байдена на Украину для исключения вероятности столкновения двух ядерных держав.