Киев, 20 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. По мнению президента США Джо Байдена, Украина якобы «преуспевает» в конфликте с Россией. Он заявил об этом 20 февраля на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Вы преуспеваете, несмотря на все ожидания, кроме ваших собственных», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что он уверен в том, что Киев якобы продолжит «брать верх» в конфликте с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Associated Press сообщило, что Соединенные Штаты связывались с Россией незадолго до визита Джо Байдена на Украину для исключения вероятности столкновения двух ядерных держав.