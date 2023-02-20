* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, , 16:29 — REGNUM Ситуация в районе города Артёмовска ухудшилась. В том числе это произошло из-за бегства с левого фланга националистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего оборона города «посыпалась, как домино». Об этом сообщил 20 февраля экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Автомобильный знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметил бывший украинский депутат, «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили сбежать со своих позиций в Артёмовске, бросив военнослужащих ВСУ. Этим они усугубили конфликт с регулярной армией, длящийся давно.

«У военных давний конфликт с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который они считают войсками «ТикТока», и после очередного предательства под Бахмутом он только усилится», — написал Кива в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск (Бахмут) любой ценой. Как отметил украинский лидер, Артёмовск — не очень крупный город Донбасса, поэтому ВСУ будут воевать там до тех пор, «пока это разумно».