Москва, 20 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Командующий войсками Западного военного округа Евгений Никифоров и командующий войсками Восточного военного округа Рустам Мурадов получили новые погоны. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу и Евгений Никифоров

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Торжественная церемония вручения прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Погоны высших офицеров военнослужащим Вооружённых сил России Никифорову и Мурадову вручил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу и Рустам Мурадов

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«Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в военной службе», ― добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом Евгению Никифорову.