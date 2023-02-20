Киев, , 16:19 — REGNUM Для Киева было бы очень желательно, если бы в его противостоянии с Россией Китай принял сторону Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Welt.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он выразил мнение о том, что вступление Пекина в союз с Москвой привело бы к третьей мировой войне. Зеленский добавил, что, Китай, вероятно, «это осознаёт».

«На самом деле, я хотел бы иметь их (китайцев — Прим. ИА REGNUM) на своей стороне», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил в интервью ряду иностранных СМИ, что у Киева нет сведений об оказании Китаем России военной помощи.

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