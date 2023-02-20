При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель
Донецк, 20 февраля 2023, 16:15 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадал мирный житель. Об этом 20 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
«По предварительным данным, в результате обстрела улицы Правовой (поселок Северный Куйбышевского района) есть пострадавший», — написал он в своём сообщении.
Также Кулемзин уточнил, что в данный момент устанавливаются анкетные данные пострадавшего при обстреле города со стороны киевских войск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также населённые пункты Каштановое и Верхнеторецкое были обстреляны со стороны ВСУ.