Донецк, 20 февраля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадал мирный житель. Об этом 20 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«По предварительным данным, в результате обстрела улицы Правовой (поселок Северный Куйбышевского района) есть пострадавший», — написал он в своём сообщении.

Также Кулемзин уточнил, что в данный момент устанавливаются анкетные данные пострадавшего при обстреле города со стороны киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также населённые пункты Каштановое и Верхнеторецкое были обстреляны со стороны ВСУ.