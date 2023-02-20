Киев, 20 февраля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. На так называемой «Аллее смелости» в Киеве появилась памятная табличка с именем президента США Джо Байдена, который посетил с визитом Киев. Об этом 20 февраля сообщило украинское издание «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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На фото, опубликованном в телеграм-канале издания, видно, что на табличке отображена дата первого звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 февраля 2022 года, а также дата сегодняшнего визита американского лидера в Киев.

Также на доске воспроизведена подпись главы Белого дома.

Также фото таблички с именем Байдена опубликовал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Подпись под снимком в Twitter гласит: «Смелость».

Напомним, ранее на «Аллее смелости» в Киеве были увековечены имена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы Евросовета Шарля Мишеля, а также президента Польши Анджея Дуды.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев. Целью своей поездки он назвал намерение подтвердить приверженность США принципам демократии и желание поддержать Украину.

Отметим, что это первый визит американского лидера в столицу Украины с начала спецоперации.