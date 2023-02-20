Шебекино, Белгородская область, 20 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о последствиях обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины 20 февраля.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Вознесеновка

По словам Гладкова, сильные повреждения в результате попадания снарядов получили два домовладения, в четырех выбиты окна, посечены фасады и заборы. На данный момент аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

«Пообщался с жителями домов. Начинают отходить от шока. Слава богу, все живы. Глава села Николай Дмитриевич Мишнев — молодец! Разговаривает с людьми, успокаивает и правильно организовал работу строителей», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что при обстреле Вознесеновки 20 февраля со стороны Вооруженных сил Украины ни один человек не пострадал.