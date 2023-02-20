Абу-Даби, , 16:05 — REGNUM Рекордного значения в $9 млрд достиг в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ, сообщил 20 февраля журналистам в Абу-Даби министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной оборонной выставке IDEX 2023.

ОАЭ Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг девяти миллиардов долларов», — сказал Мантуров.

По словам министра, этот уровень является для России и ОАЭ рекордным, причём Эмираты «сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объёму товарооборота» с Россией.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в середине января обсудил с послом ОАЭ сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере торговли и нефтегазовой отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обсудил с послом ОАЭ наращивание сотрудничества в разных сферах